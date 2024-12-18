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Челси официально объявил о продлении контракта с одним из самых больших молодых талантов команды
Об этом говорится на сайте лондонского клуба
Фото - Chelsea FC - www.chelseafc.com
На своем официальном сайте лондонский "Челси" сообщил о продлении контракта с 18-летним талантливым защитником команды Джошем Ачемпонгом.
Ранее перспективного англичанина не допускали к тренировкам из-за отсутствия подписи под новым долгосрочным соглашением с клубом.
Сообщается, что новый контракт Ачемпонга с "Челси" будет рассчитан до конца июня 2029 года.
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Полноценный дебют Джоша Ачемпонга в составе "Челси" состоялся в недавнем матче против "Астаны" (1:3) в Лиге конференций, в котором 18-летний футболист появился на поле с первых минут.
Всего на его счету уже 3 матча в составе основной команды "синих" во всех турнирах.
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