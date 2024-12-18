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Астон Вилла хочет переманить к себе игрока Бетиса

Англия

Участие в Лиге чемпионов может привлечь этого футболиста

Астон Вилла хочет переманить к себе игрока Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джованни Ло Чельсо является одним из ключевых игроков команды Мануэля Пеллегрини. Опыт аргентинца приносит немало пользы "Бетису" как в чемпионате, так и в Лиге конференций, однако есть клубы, которые заинтересованы в его услугах.

Как сообщает Fichajes, "Астон Виллу" которая стремится приобрести 28-летнего игрока по личному желанию Унаи Эмери. Испанский тренер, который уже тренировал его во время пребывания в "Вильярреале", намерен усилить свой состав на следующем рынке, полагаясь на качество и опыт аргентинца, чтобы усилить полузащиту английского клуба. Несмотря на то, что летом "Бетис" уже отклонил предложение от "Астон Виллы", Мончи и Эмери не теряют надежды. Зимнее трансферное окно может стать решающим в этом плане.

Добавим, что в этом сезоне Джованни Ло Чельсо провел 13 матчей, где отметился 8 голами и одним ассистом.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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