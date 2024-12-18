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Арсенал является фаворитом на подписание одного из провальных новичков Челси
Неожиданный переход может произойти уже в январе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" считается фаворитом на подписание 26-летнего английского полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла.
Согласно сообщениям от TEAMtalk и CaughtOffside, "канониры" стремятся спасти Дьюсбери-Холла, подписав его в следующем году. Игрок недоволен своим положением в клубе из-за недостатка игрового времени.
Известно, что "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл" также внимательно следят за ситуацией с английским хавбеком. "Челси" готов продать провального новичка, несмотря на то, что они приобрели его летом из "Лестера" за 30 миллионов фунтов стерлингов. Руководство "синих" будет пытаться компенсировать расходы за этот трансфер.
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В этом сезоне Кирнан Дьюсбери-Холл принял участие в 14 матчах за "Челси" во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист. Англичанин провел на поле суммарно лишь 774 минуты в этих поединках.
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