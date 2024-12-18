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Обладатель серебряной медали Чемпионата Мира 2010: о Гвардиоле: Его футбол всегда был на высшем уровне
Рассказал об испанском тренере
Обладатель серебряной медали Чемпионата Мира 2010 рассказал о тренере "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле.
Ван дер Варт заявил, что футбол Гвардиолы всегда был на высшем уровне, но при этом тренер был сумасшедшим на стороне.
"Я думаю, с ним очень утомительно работать. Как игрок, я бы оставил его у себя на два, максимум три года. Потом ты сходишь с ума. Когда кто-то стоит и кричит, как идиот, мне кажется, это очень утомительно". По словам гостей за столом, сити-менеджер испытывает большое давление в последний период. "Я думаю, он всегда был сумасшедшим на стороне.
Все говорят: Гвардиола святой. У меня есть сомнения. Теперь все кончено, покажи это. Его футбол всегда был на высшем уровне, но у него также всегда были хорошие игроки", - сказал Ван дер Варт.
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В прошлом матче против "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Сити" уступили 1:2. В последних 10-ти играх во всех турнирах, команда Пепа Гвардиолы победила один раз – в матче против "Ноттингем Фореста" (3:0).
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