Обладатель серебряной медали Чемпионата Мира 2010: о Гвардиоле: Его футбол всегда был на высшем уровне

Обладатель серебряной медали Чемпионата Мира 2010 рассказал о тренере "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле.

Ван дер Варт заявил, что футбол Гвардиолы всегда был на высшем уровне, но при этом тренер был сумасшедшим на стороне.

"Я думаю, с ним очень утомительно работать. Как игрок, я бы оставил его у себя на два, максимум три года. Потом ты сходишь с ума. Когда кто-то стоит и кричит, как идиот, мне кажется, это очень утомительно". По словам гостей за столом, сити-менеджер испытывает большое давление в последний период. "Я думаю, он всегда был сумасшедшим на стороне.

Все говорят: Гвардиола святой. У меня есть сомнения. Теперь все кончено, покажи это. Его футбол всегда был на высшем уровне, но у него также всегда были хорошие игроки", - сказал Ван дер Варт.