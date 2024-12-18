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Главный тренер Тоттенхэма рассказал, хотел бы видеть левого вингера Манчестер Юнайтед в своей команде
Нападающий готов уйти из своего клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" рассказал, хотел бы видеть левого вингера Манчестер Юнайтед в своей команде.
Анже Постекоглу на пресс-конференции ответил на вопрос о Маркусе Рэшфорде в лондонском клубе.
"Не заинтересован, он игрок "Манчестер Юнайтед". Очень хороший игрок, у них много хороших футболистов. Но я управляю своими игроками, а другие менеджеры будут управлять своими собственными игроками. Что касается ситуации с Маркусом то у меня нет особого желания изучать ее дальше.
Если бы я следил за всеми, с кем мы связаны, у меня, честно говоря, не было бы времени ни на что другое. Я поручил эту часть процесса другим людям. Что касается нас, мы довольно дисциплинированны в том, что пытаемся здесь построить, и будем продолжать в том же духе.
Это не в моих интересах. Вы можете спросить меня о Маркусе, но вы можете спросить меня о любом футболисте Премьер-лиги, и я отвечу вам то же самое", - ответил Постекоглу.
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В одно время "Тоттенхэм" связывали с Маркусом Рэшфордом. Контракт левого вингера с "Манчестер Юнайтед" действителен до 2028 года.
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