Главный тренер "Тоттенхэма" рассказал, хотел бы видеть левого вингера Манчестер Юнайтед в своей команде.

Анже Постекоглу на пресс-конференции ответил на вопрос о Маркусе Рэшфорде в лондонском клубе.

"Не заинтересован, он игрок "Манчестер Юнайтед". Очень хороший игрок, у них много хороших футболистов. Но я управляю своими игроками, а другие менеджеры будут управлять своими собственными игроками. Что касается ситуации с Маркусом то у меня нет особого желания изучать ее дальше.

Если бы я следил за всеми, с кем мы связаны, у меня, честно говоря, не было бы времени ни на что другое. Я поручил эту часть процесса другим людям. Что касается нас, мы довольно дисциплинированны в том, что пытаемся здесь построить, и будем продолжать в том же духе.

Это не в моих интересах. Вы можете спросить меня о Маркусе, но вы можете спросить меня о любом футболисте Премьер-лиги, и я отвечу вам то же самое", - ответил Постекоглу.