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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о кадровой ситуации в команде накануне матча Кубка Лиги

Англия

Маунт будет недоступен (с)

Тренер Манчестер Юнайтед высказался о кадровой ситуации в команде накануне матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт пропустит матч четвертьфинала Кубка Лиги против "Тоттенхэма", который состоится 19 декабря. Об этом сообщил главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим.

"Маунт недоступен. У него травма. Что касается Мазрауи - посмотрим сегодня. Остальные игроки готовы играть", - сказал наставник "МЮ".

Добавим, что поединок "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" стартует в 22:00 по Киеву.

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