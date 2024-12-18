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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о кадровой ситуации в команде накануне матча Кубка Лиги
Маунт будет недоступен (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт пропустит матч четвертьфинала Кубка Лиги против "Тоттенхэма", который состоится 19 декабря. Об этом сообщил главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим.
"Маунт недоступен. У него травма. Что касается Мазрауи - посмотрим сегодня. Остальные игроки готовы играть", - сказал наставник "МЮ".
Добавим, что поединок "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" стартует в 22:00 по Киеву.
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