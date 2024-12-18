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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Анге Постекоглу попытается воспользоваться импульсом

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Многострадальный "Тоттенхэм" на минувшей неделе наконец победил после долго периода неудач и критики от главного тренера собственных игроков. Очень уверенная победа над "Саутгемптоном" может дать коллективу тот самый импульс, за счет которого можно побеждать и в дальнейшем.

Именно этим и попытается воспользоваться Постекоглу и его команда. Хотя соперник теперь далеко не "Саутгемптон", а обновленный "Манчестер Юнайтед", который продолжает построение с новым тренером.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Кубок английской лиги Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол Рубен Аморим
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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