Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Многострадальный "Тоттенхэм" на минувшей неделе наконец победил после долго периода неудач и критики от главного тренера собственных игроков. Очень уверенная победа над "Саутгемптоном" может дать коллективу тот самый импульс, за счет которого можно побеждать и в дальнейшем.

Именно этим и попытается воспользоваться Постекоглу и его команда. Хотя соперник теперь далеко не "Саутгемптон", а обновленный "Манчестер Юнайтед", который продолжает построение с новым тренером.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.

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