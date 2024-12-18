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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Анге Постекоглу попытается воспользоваться импульсом
Getty Images / Global Images Ukraine
Многострадальный "Тоттенхэм" на минувшей неделе наконец победил после долго периода неудач и критики от главного тренера собственных игроков. Очень уверенная победа над "Саутгемптоном" может дать коллективу тот самый импульс, за счет которого можно побеждать и в дальнейшем.
Именно этим и попытается воспользоваться Постекоглу и его команда. Хотя соперник теперь далеко не "Саутгемптон", а обновленный "Манчестер Юнайтед", который продолжает построение с новым тренером.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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