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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Рубен Аморим на коне?
Getty Images / Global Images Ukraine
После победы в манчестерском дерби на прошлой неделе о "Манчестер Юнайтед" сказали немало положительного. Рубен Аморим строит в этой команде не только систему, но и характер для получения очков в матчах, которые, кажется, уже проиграны.
Очередным вызовом для его команды является выезд к "Тоттенхэму". Да, "шпоры" не в лучшей форме, однако победа в этой игре может заставить всех любителей английского футбола по-другому посмотреть на "красных дьяволов".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.
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Кубок Английской Лиги. Четвертьфинал.
19 декабря. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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