  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Рубен Аморим на коне?

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После победы в манчестерском дерби на прошлой неделе о "Манчестер Юнайтед" сказали немало положительного. Рубен Аморим строит в этой команде не только систему, но и характер для получения очков в матчах, которые, кажется, уже проиграны.

Очередным вызовом для его команды является выезд к "Тоттенхэму". Да, "шпоры" не в лучшей форме, однако победа в этой игре может заставить всех любителей английского футбола по-другому посмотреть на "красных дьяволов".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.

Favbet
2.38
3.90
2.76
Узнать больше

Кубок Английской Лиги. Четвертьфинал.

19 декабря. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Кристал Пэлас: Продолжим бороться
yellow-arrow
Селтик будет бороться с клубами АПЛ за подписание левого защитника Арсенала
yellow-arrow
Ливерпуль улучшил свое предложение по новому контракту для звездного игрока команды
Кубок английской лиги Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Манчестер Юнайтед Рубен Аморим смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости