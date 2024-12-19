Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

После победы в манчестерском дерби на прошлой неделе о "Манчестер Юнайтед" сказали немало положительного. Рубен Аморим строит в этой команде не только систему, но и характер для получения очков в матчах, которые, кажется, уже проиграны.

Очередным вызовом для его команды является выезд к "Тоттенхэму". Да, "шпоры" не в лучшей форме, однако победа в этой игре может заставить всех любителей английского футбола по-другому посмотреть на "красных дьяволов".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

2.38 3.90 2.76 Узнать больше

Кубок Английской Лиги. Четвертьфинал.

19 декабря. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.