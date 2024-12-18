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Ливерпуль снимет сериал о легендарном тренере клуба
Его взнос в клуб невероятный
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" снимет сериал о легендарном тренере клуба.
Английский клуб снимет сериал о тренере "мерсисайдцев" Билле Шенкли. В проекте расскажут о ключевом периоде в истории клуба.
Съёмки пройдут в Ливерпуле и на "Энфилде". Также в сериале будет задействована внучка Билла Шенкли Карен Джилл. Она проследит за правдивостью рассказанной истории о тром, как шотландский тренер закладывал основы успеха английского клуба.
"Я думаю, что это прекрасный способ рассказать историю моего дедушки о его пребывании в "Ливерпуле. Любой, кто хоть что-то знает о клубе, понимает, что это значило для Билла Шенкли.
Это будет обязательно к просмотру для всех фанатов "Ливерпуля", и для меня большая честь иметь возможность рассказать его историю всему миру. Я с нетерпением жду, как будет развиваться этот проект, и участвовать в нём", — сказала Карен Джилл.
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Сценарий для сериала напишет Джек Торн
"С помощью этого сериала у нас есть возможность прославить великолепный футбольный клуб и великолепный город, при этом честно рассказав о трудностях 1960-х и 1970-х годов в одном из наших промышленных центров.
Мы надеемся почтить память болельщиков, города и наследия футбольного клуба "Ливерпуль", воплотив его историю в жизнь", - сказал Торн.
Билл Шенкли был тренером "Ливерпуля" в 1959 – 1974 годах. Он взял клуб в старом Втором дивизионе и поднял его до лидера в Чемпионате Англии. Выиграл три чемпионства, два Кубка Англии и Кубок УЕФА.
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