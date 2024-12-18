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Экс-тренер Челси рассказал о ситуации с Манчестер Сити: Всегда нужно обновлять состав
Тренер дал совет своему коллеге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Челси" рассказал о ситуации с тренером Манчестер Сити.
По словам Гуса Хиддинка, "горожане" пережили свой пик и заметил изменения в поведении главного тренера Пепа Гвардиолы.
"Сити" переживает огромный спад в форме. Со 2 ноября был выигран только один матч. Пеп довольно сильно нервничает. "Сити", возможно, пережил свой пик. Если вы хороши, вы доминируете в течение пяти или шести лет. Затем вам придется автоматически продлеваться.
Мы хотели вместе с ПСВ выйти в топ-8-12 Европы. Но затем Рууд Гуллит, перешел в "Милан". Мы планировали собрать команду и потратить эти деньги на трех или четырех других игроков, которые могли бы повысить качество состава. Всегда нужно обновлять состав ", - отмечает Хиддинк
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Напомним, что сейчас "Манчестер Сити" в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги занимает 5-е место и отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков. У "мерсисайдцев" ещё игра в запасе.
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