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Экс-тренер Челси рассказал о ситуации с Манчестер Сити: Всегда нужно обновлять состав

Англия
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Тренер дал совет своему коллеге

Экс-тренер Челси рассказал о ситуации с Манчестер Сити: Всегда нужно обновлять состав

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер "Челси" рассказал о ситуации с тренером Манчестер Сити.

По словам Гуса Хиддинка, "горожане" пережили свой пик и заметил изменения в поведении главного тренера Пепа Гвардиолы.

"Сити" переживает огромный спад в форме. Со 2 ноября был выигран только один матч. Пеп довольно сильно нервничает. "Сити", возможно, пережил свой пик. Если вы хороши, вы доминируете в течение пяти или шести лет. Затем вам придется автоматически продлеваться.

Мы хотели вместе с ПСВ выйти в топ-8-12 Европы. Но затем Рууд Гуллит, перешел в "Милан". Мы планировали собрать команду и потратить эти деньги на трех или четырех других игроков, которые могли бы повысить качество состава. Всегда нужно обновлять состав ", - отмечает Хиддинк

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Напомним, что сейчас "Манчестер Сити" в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги занимает 5-е место и отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков. У "мерсисайдцев" ещё игра в запасе.

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Гус Хиддинк
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Источник:
Voetbal Primeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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