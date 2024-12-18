Как Мареска превратил Челси из аутсайдера в лидера АПЛ и ЛК. Продолжение пути на вершину будет трудным, но без Мудрика

Второе место в турнирной таблице АПЛ после 16-ти туров. Опережает "Арсенал" (третье место) на четыре очка и отстает от "Ливерпуля" (первое место) на два очка. Правда, у команды Арне Слота есть еще один матч в запасе.

По количеству забитых мячей "Челси" сегодня занимает в АПЛ первое место - 37 голов. Пока с оглядкой, но команда может начинать мечтать о возможности побороться за чемпионство. Что совершенно не предполагалось при Маурисио Почеттино и Грэме Поттере. Что же сотворил Энцо Мареска всего за шесть месяцев работы на "Стэмфорд Бридж"?

Наконец-то "Челси" угадал с тренером

В июне 2024 года большинство болельщиков "Челси" выражали большое недовольство очередной сменой главного тренера. На тот момент казалось, что Почеттино уже нашел тот футбол, который подходит команде. Но руководство клуба неожиданно отправило аргентинского специалиста в отставку. Команда получила нового коуча, который не так известен среди грандов европейских клубов, как его предшественник или, например, Юрген Клопп. Единственное, что бросалось в глаза - Мареска похож на Гвардиолу.

Через пару месяцев стало ясно, что у Мареска есть план действий, от которого он не собирается отступать. И, что очень важно для современного футбола, итальянский специалист не жалеет времени для теоретической части. Еще при Почеттино Мойзес Кайседо жаловался на принцип работы: "У нас есть только бег. Никто не уделяет внимание тактике и задачам, которые мы должны выполнять на поле". В итоге, Мойзес работал с личным тренером, который объяснял футболисту тонкости футбола на его позиции.

Преображение трансферных неудачников в ключевых игроков

Сколько критики услышали в свой адрес до прихода Морески в "Челси" Энцо Фернандес, Николас Джексон, Мойзес Кайседо, Михаил Мудрик, Кристофер Нкунку Однако, уже через пару месяцев картина кардинально изменилась.

Николас Джексон

Николас Джексон в нынешнем сезоне расцвел. Сегодня его можно смело назвать одним из тех, кто имеет отношение к успеху команды. Не теряя свои лучшие качества (умение открываться, врываться в штрафную с мячом), Николас начал чаще находить правильные позиции для реализации голевых моментов, прессинговать и самое главное - реализовывать моменты. Мареска немного подкорректировал роль Джексона на поле. Сенегалец меньше участвует в созидании, но больше находиться в поиске моментов. Его интуиция и способность резко менять направление отлично работают во время стандартов. Еще одно немаловажное качество, которое в большей степени раскрыл Мареска - игра без мяча. Джексон виртуозно прессингует и отрабатывает в обороне. Если подвести итог - Джексон стал одним из ключевых игроков Марески.

Кристофер Нкунку

Трансфер Кристофера Нкунку считали провальным. И дело вовсе не в качествах игрока. Нкунку никак не мог выйти на пиковый уровень из-за травм. Мареска быстро понял, что футболиста следует поберечь. Поэтому Нкунку появляется в основном в матчах Лиги конференций, где выглядит вполне уверенно. Правда, доверил Кристоферу тренер и выйти в матче с "Саутгемптоном". Нкунку оправдал ожидания - гол плюс ассист. Все говорит о том, что через некоторое время Кристофер засияет и в АПЛ.

Энцо Фернандес

Старт сезона, как и предыдущая компания, для Энцо Фернандеса оказалась сложной. Кроме того, что аргентинец не показывал тот футбол, на который надеялся "Челси", он еще и попал в расистский скандал. Ситуацию удалось замять. Фернандеса поддержал клуб и главный тренер. "Все могут ошибаться. Но если человек признает ошибку - наказывать слишком строго не стоит", - защищал осенью аргентинца главный тренер "Челси". Чуть позже случилась следующая неприятность. Аргентинец решил вернуться к жизни холостяка и разошелся со своей девушкой. Энцо преодолел и это. Сегодня Энцо Фернандес - один из самых лучших футболистов "Челси". В каждом матче игрок совершает результативное действие, иногда даже не одно. "Злые языки" говорят, что на пользу пошла холостяцкая жизнь. Но не стоит и забывать о продуктивной работе главного тренера команды.

Джейдон Санчо

Казалось, что трансфер Джейдона Санчо безнадежный. На старте сезона англичанин не убеждал. Но через некоторое время футболист начал вспоминать о своих лучших качествах игрока. Самый яркий пример, опять-таки матч с "Тоттенхэмом". "Челси пропустил уже на 11-й минуте. И все шло к тому, что "шпоры" сумеют обыграть "синих", как недавно сделали это с "Манчестер Сити". Но не тут-то было. Возродился Санчо. Ворвавшись в центр, он оставил позади себя Порро и Дрэгушина, мощно пробил по воротам Форстера (голкипер "Тоттенхэма"). Гол Джейдона вернул "Челси" к жизни. Да и сам Санчо начал более активно действовать, находить свободное пространство, врываться в штрафную. Одним словом, создавать угрозу воротам соперника. Сегодня уже понятно, что англичанин идеально вписывается в философию футбола Энцо Марески. Пока Санчо не имеет места в стартовом составе команды на матчи АПЛ. Это и не удивительно. Ключевыми игроками являются Палмер и Джексон. Но Мареска очень мудро поступил, разделив состав на разные турниры. Все футболисты получают игровое время и могут доказать тренеру свою необходимость команде. Мареска в случае с Джейдоном, превратил "слабый" трансфер в полезное приобретение.

Коул Палмер в центре

До прихода Марески в "Челси" Палмер выглядел классно, но как перекати-поле. Футболист мог выйти в некоторых матчах справа, потом вдруг в центре. Палмер, как свободный художник, приносил результат на любой позиции. Мареска же увидел в Палмере атакующего полузащитника и разместил его в центре на постоянной основе. Конечно, Палмер при необходимости смещается вправо, может сыграть "десяткой", вингером, ложной "девяткой". Но общая стабильность в позиции (минус разнобой в установках перед каждым матчем) раскрыла так необходимые команде качества Палмера - игра в пас, поиск свободного пространства, опасные передачи в штрафную соперника, непредсказуемость и как результат - забитые голы. Палмер в центре - один из ключиков успеха Марески.

Коул Палмер в нынешнем сезоне стал еще лучше, чем при Почеттино. Конечно, с одной стороны это естественно. Хороший футболист развивается и улучшает свои качества в каждом новом сезоне. Но при условии, что у команды все хорошо и наставник не меняется ежесезонно (чего нельзя было сказать о "Челси" еще летом 2024 года).

Дисциплина

Энцо Мареска пришел в клуб, где в раздевалке иногда не хватает места игрокам, так их много. Работать в таких условиях практически невозможно. Ходили слухи, что Почеттино не знает даже сколько у него футболистов и как некоторых зовут. Итальянец проблему решил быстро. Разделил состав на основу, запас и группу игроков на выход. Соответственно, в матчах АПЛ играет основа, запас отправляется на матчи Лиги конференций. Ну а те, кто попал в третью группу не играют совсем, как Бен Чилуэлл или изредка появляются на поле, как Рахим Стерлинг. Самый большие плюсы такого подхода - порядок и сыгранная основа. Не стоит забывать и то, что большинство футболистов, выступающих в матчах АПЛ, имеют возможность отдохнуть во время матчей Лиги конференций. Что нельзя сказать, например, о "Манчестер Сити".

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Да и в Лиге конференций команда играет отлично. Каждый футболист стремится принести результат, отработать на все сто процентов и немного больше, ведь в будущем он может попасть в первую группу игроков - основу для АПЛ. Первое место в турнирной таблице Лиги конференций - достойный результат.

Благодаря такой практике, Мареска уже может видеть наигранные связки футболистов его основы. В атаке можно проследить все более возрастающее взаимопонимание между Палмером, Джексоном и Мадуэке, в опорной зоне - между Лавией и Кайседо. В обороне отлично выглядит дуэт Колвилл - Фофана.

Команда взрослеет

Не секрет, что в составе "Челси" большое количество молодых игроков. Конечно, над профессиональным ростом команды работали и предыдущие тренеры. Нельзя забывать тот факт, что Почеттино не только умеет находить общий язык с молодежью, а и умеет ее раскрывать. У Марески получилось подхватить этот этап эстафеты и добиться прогресса. Результат виден в матчах именно с грандами АПЛ - "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ньюкасл", "Ливерпуль". Да, конечно, в какой-то момент "пенсионеры" пропускали и складывалось ощущение, что они вот-вот развалятся. Но, оказалось, что молодежь "Челси" наработала боевой характер и может теперь отвечать на обидные взятия их ворот.

Энцо Мареска за короткое время добился немаленького прогресса. Команда выглядит сегодня достойным соперником грандам АПЛ. И если даже "Челси" не попадет в топ-3, а остановится в топ-5 - это будет успех. Но, не стоит забывать, что пока прошла лишь осенняя часть сезона. Впереди команду и Мареску ожидает гораздо более сложный период. Случится может что угодно. Сдадут ли экзамен футболисты и Мареска - будет видно в мае 2025 года.

Михаил Мудрик и большой вопрос

Михаил Мудрик тоже начинал набирать обороты. Правда, не так быстро, как, например, Николас Джексон. Украинец не выходил в матчах АПЛ так часто, как хотелось бы. Но смог стать одним из ключевых игроков Марески в матчах Лиги конференций и Кубка лиги. Матч с "Панатинаикосом" можно смело отнести к одному из ярчайших за все время пребывания в "Челси". Гол и два ассиста. Три очка последний раз Миша забрасывал в свою копилку еще в "Шахтере" - матч Лиги чемпионов с "РБ Лейпцигом". Можно сказать, конечно, что минимальный прогресс Мудрика в нынешнем сезоне - это приятная случайность. Но нельзя не отметить, что игра украинца стала более осмысленная. Он стал чаще выглядеть на поле частью команды, нежели отдельной единицей в футболке "Челси". Правда, последние новости о положительном допинг-тесте пока подрезают крылья надежды на светлое будущее украинского вингера в составе "Челси". Сегодня все говорит о том, что Мудрик будет заниматься в ближайшее время совсем не футбольными делами. Адвокаты, суды и тренировки отдельно от команды.