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Ньюкасл хочет приобрести 18-летнего центрбека за 10 млн евро
Но Ман Сити также интересуется Бахом
Getty Images/Global Images Ukraine
Центрбек "AIK Freetong", выступающий на правах аренды в "Реале Вальядолиде", Джума Бах оказался в центре внимания европейских грандов.
По данным Sportitalia, английский "Ньюкасл" уже сделал первый шаг к приобретению молодого таланта, предложив клубу 10 миллионов евро. Но "сорокам" придется конкурировать с "Манчестер Сити", которые также заинтересовались игроком.
Бах в текущем сезоне сыграл 11 матчей - 818 минут.
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Источник:Sportitalia
Опубликовал: Екатерина Власова
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