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Ньюкасл хочет приобрести 18-летнего центрбека за 10 млн евро

Англия

Но Ман Сити также интересуется Бахом

Ньюкасл хочет приобрести 18-летнего центрбека за 10 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центрбек "AIK Freetong", выступающий на правах аренды в "Реале Вальядолиде", Джума Бах оказался в центре внимания европейских грандов.

По данным Sportitalia, английский "Ньюкасл" уже сделал первый шаг к приобретению молодого таланта, предложив клубу 10 миллионов евро. Но "сорокам" придется конкурировать с "Манчестер Сити", которые также заинтересовались игроком.

Бах в текущем сезоне сыграл 11 матчей - 818 минут.

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Вальядолид Манчестер Сити Ньюкасл
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Источник:
Sportitalia
Опубликовал: Екатерина Власова
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