Центрбек "AIK Freetong", выступающий на правах аренды в "Реале Вальядолиде", Джума Бах оказался в центре внимания европейских грандов.

По данным Sportitalia, английский "Ньюкасл" уже сделал первый шаг к приобретению молодого таланта, предложив клубу 10 миллионов евро. Но "сорокам" придется конкурировать с "Манчестер Сити", которые также заинтересовались игроком.

Бах в текущем сезоне сыграл 11 матчей - 818 минут.