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АПЛ. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2. С искрой интриги во втором тайме
"Святых" хватило только на один гол
Getty Images / Global Images Ukraine
Слот выпустил на поединок немного потасованную основу и увез из Саутгемптона билет в следующий раунд противостояния.
На экваторе первого тайма Дарвин Нуньес открыл счет. Куанса запустил форварда в прорыв, Беднарек подкорректировал пас и четко вывел нападающего на вратаря – это 0:1. Спустя 10 минут гости забили и второй гол. Гакпо обыгрался в стеночку с партнером, сместился с фланга, вывел Харви Эллиотта на удар в штрафной. Мяч с рикошетом от ноги Мэннинга залетел в сетку, пройдя под рукой голкипера.
Сразу после перерыва ситуация не менялась, темп матча был на очень низком уровне, "Ливерпуль" полностью контролировал происходящее, а у "Саутгемптона" вообще не получалось атаковать.
Тем не менее, на 59-й минуте болельщикам на стадионе и у экранов пришлось проснуться. Арчер принял мяч на левом фланге, вошел в штрафную и классно пробил под штангу, обойдя Мортона и Куансу. 1:2 на табло и, какая-никакая, но интрига, поединок хотя бы перестал быть полностью односторонним.
"Ливерпулю" пришлось включиться. У "красных" вышло успешно отбиться от навесов соперника и при этом провести несколько неплохих атак, хороший момент имел Кьеза. Подопечные Слота идут дальше.
Harvey Elliott: 'We knew we'd have to fight at Southampton - we did it as a team' ????????— Liverpool FC (@LFC) December 18, 2024
Кубок футбольной лиги, ¼ финала
Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
"Саутгемптон" – "Ливерпуль" 1:2
Голы: Арчер (59) – Нуньес (24), Эллиотт (32)
"Саутгемптон": Маккарти – Бри (Сугавара, 61), Харвуд-Беллис, Беднарек (Бреретон, 84), Вуд, Мэннинг – Диблинг, Даунс (Сулемана, 73), Арибо (Лаллана, 84), Фернандеш – Арчер (Онуачу, 73)
"Ливерпуль": Келлехер – Александер-Арнольд (Кьеза, 46), Куанса, Эндо, Гомес (Цимикас, 46) – Мак Аллистер (Макконнелл, 63), Мортон, Ниони (Дэннс, 86) – Эллиотт, Нуньес, Гакпо (Жота, 63)
Предупреждения: Эллиотт (57), Макконнелл (90) – Даунс (57), Бреретон (90+4)
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