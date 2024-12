АПЛ. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2. С искрой интриги во втором тайме

Слот выпустил на поединок немного потасованную основу и увез из Саутгемптона билет в следующий раунд противостояния.

На экваторе первого тайма Дарвин Нуньес открыл счет. Куанса запустил форварда в прорыв, Беднарек подкорректировал пас и четко вывел нападающего на вратаря – это 0:1. Спустя 10 минут гости забили и второй гол. Гакпо обыгрался в стеночку с партнером, сместился с фланга, вывел Харви Эллиотта на удар в штрафной. Мяч с рикошетом от ноги Мэннинга залетел в сетку, пройдя под рукой голкипера.

Сразу после перерыва ситуация не менялась, темп матча был на очень низком уровне, "Ливерпуль" полностью контролировал происходящее, а у "Саутгемптона" вообще не получалось атаковать.

Тем не менее, на 59-й минуте болельщикам на стадионе и у экранов пришлось проснуться. Арчер принял мяч на левом фланге, вошел в штрафную и классно пробил под штангу, обойдя Мортона и Куансу. 1:2 на табло и, какая-никакая, но интрига, поединок хотя бы перестал быть полностью односторонним.

"Ливерпулю" пришлось включиться. У "красных" вышло успешно отбиться от навесов соперника и при этом провести несколько неплохих атак, хороший момент имел Кьеза. Подопечные Слота идут дальше.

