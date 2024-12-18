  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2. С искрой интриги во втором тайме
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2. С искрой интриги во втором тайме

Англия
Обновлено

"Святых" хватило только на один гол

АПЛ. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2. С искрой интриги во втором тайме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Слот выпустил на поединок немного потасованную основу и увез из Саутгемптона билет в следующий раунд противостояния.

На экваторе первого тайма Дарвин Нуньес открыл счет. Куанса запустил форварда в прорыв, Беднарек подкорректировал пас и четко вывел нападающего на вратаря – это 0:1. Спустя 10 минут гости забили и второй гол. Гакпо обыгрался в стеночку с партнером, сместился с фланга, вывел Харви Эллиотта на удар в штрафной. Мяч с рикошетом от ноги Мэннинга залетел в сетку, пройдя под рукой голкипера.

Сразу после перерыва ситуация не менялась, темп матча был на очень низком уровне, "Ливерпуль" полностью контролировал происходящее, а у "Саутгемптона" вообще не получалось атаковать.

Тем не менее, на 59-й минуте болельщикам на стадионе и у экранов пришлось проснуться. Арчер принял мяч на левом фланге, вошел в штрафную и классно пробил под штангу, обойдя Мортона и Куансу. 1:2 на табло и, какая-никакая, но интрига, поединок хотя бы перестал быть полностью односторонним.

"Ливерпулю" пришлось включиться. У "красных" вышло успешно отбиться от навесов соперника и при этом провести несколько неплохих атак, хороший момент имел Кьеза. Подопечные Слота идут дальше.

Кубок футбольной лиги, ¼ финала

Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" 1:2

Голы: Арчер (59) – Нуньес (24), Эллиотт (32)

"Саутгемптон": Маккарти – Бри (Сугавара, 61), Харвуд-Беллис, Беднарек (Бреретон, 84), Вуд, Мэннинг – Диблинг, Даунс (Сулемана, 73), Арибо (Лаллана, 84), Фернандеш – Арчер (Онуачу, 73)

"Ливерпуль": Келлехер – Александер-Арнольд (Кьеза, 46), Куанса, Эндо, Гомес (Цимикас, 46) – Мак Аллистер (Макконнелл, 63), Мортон, Ниони (Дэннс, 86) – Эллиотт, Нуньес, Гакпо (Жота, 63)

Предупреждения: Эллиотт (57), Макконнелл (90) – Даунс (57), Бреретон (90+4)

По теме
yellow-arrow
Стал третьим игроком в Реале. Мбаппе отметился уникальным достижением
yellow-arrow
Впервые за 7 месяцев. Полузащитник Ливерпуля отметился голом
yellow-arrow
Кубок Лиги. Ньюкасл – Брентфорд 3:1. Сороки берут реванш за АПЛ
Кубок английской лиги Кубок Лиги Ливерпуль Саутгемптон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости