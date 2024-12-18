Кубок Лиги. Ньюкасл – Брентфорд 3:1. Сороки берут реванш за АПЛ

Амбициозный Томас Франк и его команда приехали в "Ньюкасл" с очень серьезными намерениями. Тренер провел небольшую ротацию и оставил вне стартового состава Бриана Мбемо и Дамсгора. Все остальные, если они конечно не травмированы, вышли на поле с первых минут. Они недавно обыграли "Ньюкасл" в родных стенах в рамках АПЛ и хотели повторить это уже на "Сент-Джеймс Парк".

Впрочем "Брентфорд" у себя дома и на выезде - это две разные команды. Тем более, Эдди Хау решил вообще обойтись без ротации и выпустить полностью боевой состав. Это сработало. В первом тайме "пчелы" были очень незаметными. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и он по факту страдал вместе со своими партнерами.

Очень быстро "сорокам" удалось открыть счет в матче. Произошло это после банального прострела и выбивания от защитников, вот только на подборе был Сандро Тонали, который в касание пробил очень сильно и не без помощи рикошета круглый залетел точно в угол ворот Флеккена.

Уже после первого гола хозяева поля как будто немного успокоились и уже начали играть по счету. Нет, они не забивались в оборону, а у "Брентфорда" все еще ничего не клеилось впереди из-за отсутствия Мбемо и качественной игры от Голла и Ливраменто в частности. Просто теперь "Ньюкасл" не так активно летел атаковать. В таком режиме прошел почти весь первый тайм, а под конец стандарт помог команде Эдди Хау увеличить свое преимущество. Тонали был никем не прикрыт в штрафной площадке на угловом и в касание ногой отправил мяч в ворота, опять не без помощи небольшого рикошета.

Дубль от итальянца и мы все еще не увидели "Брентфорд" в атаке. Где та команда, что не так давно разбивала "сорок" и не давала им пространства. Сегодня она не подъехала, зато есть за что похвалить хозяев поля. Они действительно умело использовали пространство и не давали сопернику разгуляться на своей половине поля. План на игру работал и не требовал многих изменений.

Во втором тайме мы продолжили видеть активность в атаке именно от "Ньюкасла", у гостей все еще были проблемы с созданием моментов. Томас Франк попытался это исправить двумя заменами: на поле вышли Мбемо и Дамсгор. Выход последнего вместо Янельта означал, что Ярмолюк начинает выполнять немного другую роль и становится разыгрывающим опорным полузащитником. Он стал куда чаще оказываться с мячом в центре, раньше эта роль была именно на Янельте.

Однако это не очень помогло атакующей игре "пчел". Зато они пропустили и третий гол. Опять после стандарта. Несколько ударов после углового нанесли хозяева, в итоге круглый попал к Гимараесу, который на пустые ворота выкатил мяч Фабиану Шеру, тот с метра отправил его в сетку ворот. 3:0. Без шансов.

До конца матча гости так и не проснулись, , хоть и забили гол престижа, который в итоге никак не повлиял на исход. Поэтому арбитр зафиксировал спокойную и комфортную победу "Ньюкасла", который взял реванш за поражение в рамках АПЛ. В прошлый раз команда Эдди Хау так же сначала проиграла "Челси" в АПЛ на выезде, а затем выбросила их у себя дома в 1/8 финала Кубка Лиги. Тот же трюк повторен в четвертьфинале. У них остается один шаг до "Уэмбли".

Кубок Английской Лиги, четвертьфинал

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Ньюкасл" — "Брентфорд" 3:1

Голы: Тонали (9, 43), Шер (69) — Висса (90+1)

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Шер, Берн, Холл (Триппьер, 77) — Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон (Уиллок, 46) — Мерфи (Барнс, 65), Исак (Осула, 77), Гордон (Альмирон, 77)

"Брентфорд": Флеккен — Коллинз, Ми, Пиннок (Рорслев, 14) — Айер, Ярмолюк, Янельт (Дамсгор, 62), Льюис-Поттер (Мегхома, 74) — Карвалью (Мбемо, 62), Шаде (Магома, 74) — Висса

Предупреждения: Шер (17), Гимараэс (38), Ливраменто (45+1) — Коллинз (31)