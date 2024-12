Кубок лиги. Арсенал – Кристал Пэлас 3:2. Камбек имени Габриэля Жезуса

Кубок футбольной лиги, 1/4 финала

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Артета не применил чрезвычайную ротацию в этом поединке, несмотря на относительно посредственный статус Кубка лиги. В воротах играл Рая, скелет состава тоже был. Однако все равно вышли также резервисты. В том числе и глубокие. Тот же Киран Тирни сыграл первый матч в текущем сезоне, 17-летний Нванери получил возможность выйти с первых минут. Долгожданную практику (четыре матча подряд на скамье запасных) дали и Стерлингу.

Но первый тайм был не слишком приятным зрелищем для болельщиков "Арсенала". Во-первых, “Кристал Пэлас” забил уже на четвертой минуте из ассиста… голкипера. Хендерсон выбил мяч от своих ворот, Кивер просчитался и не попал по круглому голове, а Матета свой шанс уже реализовал.

It only took Crystal Palace 182 seconds to take the lead against Arsenal ???? pic.twitter.com/OuewezRjiQ