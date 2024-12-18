Кубок лиги. Арсенал – Кристал Пэлас 3:2. Камбек имени Габриэля Жезуса

Кубок футбольной лиги, 1/4 финала

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Артета не применил чрезвычайную ротацию в этом поединке, несмотря на относительно посредственный статус Кубка лиги. В воротах играл Рая, скелет состава тоже был. Однако все равно вышли также резервисты. В том числе и глубокие. Тот же Киран Тирни сыграл первый матч в текущем сезоне, 17-летний Нванери получил возможность выйти с первых минут. Долгожданную практику (четыре матча подряд на скамье запасных) дали и Стерлингу.

Но первый тайм был не слишком приятным зрелищем для болельщиков "Арсенала". Во-первых, “Кристал Пэлас” забил уже на четвертой минуте из ассиста… голкипера. Хендерсон выбил мяч от своих ворот, Кивер просчитался и не попал по круглому голове, а Матета свой шанс уже реализовал.

It only took Crystal Palace 182 seconds to take the lead against Arsenal ???? pic.twitter.com/OuewezRjiQ — B/R Football (@brfootball) December 18, 2024

Во-вторых, инициативности, как для явного фаворита матча, хозяевам не хватало. Но параллельно моменты были. На 10-й минуте гостей от гола спас защитник на линии ворот, на 31-й минуте Стерлинг классно из стандарта бил в девятку – здесь выручил Хендерсон. Но это был единственный действительно удар в створ ворот за первый тайм от подопечных Артеты.

В перерыве вышли на поле Салиба и Эдегор, затем появился еще Сака. И в итоге именно они – лидеры атак “Арсенала” – стали авторами всех трех ассистов своей команды сегодня.

Первый гол от Жезуса получился элегантным. На 54 минуте после красивого паса от Эдегора он перекинул голкипера. А перед этим хозяева не реализовали три момента. Значит, в перерыве был серьезный разговор, который реально повлиял на команду.

Дальше шансы от "канониров" лились рекой: Жезус, Мерино... снова спасал Хендерсон. Но потом с интервалом в восемь минут Жезус забил еще два гола и оформил в общей сложности хет-трик. Сака через четыре минуты после выхода на замену оформил прострел-ассист, а впоследствии бразилец реализовал выход один на один, к которому бежал из центра поля. Это была 81 минута. Казалось, что интрига уже умерла.

Но нет. Бывший игрок "Арсенала" решил ее возродить: Эдди Нкетиа забил впервые за два месяца. После навеса с фланга нападающий головой пробил точно в правый угол.

В конце концов, "канониры" стали первым участником полуфинала Кубка лиги. И сделали это сегодня благодаря только одному тайму футбола. Этого оказалось достаточно против "Кристал Пэлас", который прервал свою беспроигрышную серию из пяти матчей.

"Арсенал" – "Кристал Пэлас" 3:2

Голы: Габриэль Жезус 54, 73, 81 – Жан-Филипп Матета 4, Эдди Нкетиа 85

"Арсенал": Рая – Парти (Салиба 46), Тимбер, Кивер (Габриэл 81), Тирни (Льюис-Скелли 69) – Нванери (Эдегор 46), Жоржиньо, Мерино – Стерлинг (Сака 70), Жезус, Троссард

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Чалоба, Лакруа, Геи – Кпорха (Клайн 46), Лерма, Гьюз (Девен 80), Митчелл (Шлупп 86) – Сарр, Матета (Нкетиа 59), Эзе (Камада 59)

Предупреждения: Льюис-Скелли 90 – Кпорха 23