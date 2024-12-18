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Впервые за 7 месяцев. Полузащитник Ливерпуля отметился голом

Англия

Ещё и после травмы

Впервые за 7 месяцев. Полузащитник Ливерпуля отметился голом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" отметился голом впервые за 7 месяцев.

Харви Эллиотт забил в Кубке Лиги гол в ворота "Саутгемптона". Этот гол стал для него первым в сезоне 2024/25 и вторым для "Ливерпуля" в кубковом матче.

Полузащитник впервые вышел в стартовом составе на матч Кубка Лиги и за "Ливерпуль". Более того, это выход после травмы. Английский полузащитник пропустил 71 день из-за перелома ноги

Последний раз Эллиотт отмечался голом 5 мая 2024 года. Тогда полузащитник забил четвёртый гол "Ливерпуля" в ворота "Тоттенхэма". Матч закончился со счётом 4:2.

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Сейчас "Ливерпуль" выигрывает "Саутгемптон" со счётом 2:1.

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Ливерпуль Харви Эллиотт
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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