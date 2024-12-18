Стал третьим игроком в Реале. Мбаппе отметился уникальным достижением

Мбаппе отметился уникальным достижением в "Реале".

Французский нападающий забивал в каждом из своих первых двух финалах во всех турнирах. По информации Opta, Мбаппе – третий игрок в истории "королевского клуба", которому покорилось данное достижение.

"Килиан Мбаппе стал третьим игроком, забившим в каждом из своих первых двух финалов за во всех соревнованиях за последние 10 лет, после Гарета Бэйла в 2014 году и Марко Асенсио в 2017 году", - написала Opta.

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Напомним, Килиан Мбаппе забил первый гол "Реала" в Интерконтинентальном Кубке против мексиканской "Пачуки" на 37-й минуте матча.

Этот гол стал 300-м для Мбаппе, забитым в клубах.