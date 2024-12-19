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Экс-игрок Металлиста почти сразу ворвался в основной состав английского коллектива

Англия
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Впрочем, в последней встрече не попал даже в заявку

Экс-игрок Металлиста почти сразу ворвался в основной состав английского коллектива

Фото: Transfermarkt

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Кадим Харрис в начале ноября подписал соглашение с "Карлайлом" (Лига 2). Лишь в январе английский форвард уже менял клубную прописку, когда присоединился к "Шанлиурфаспора" из Первой лиги Турции.

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Нападающий раньше никогда не играл на родине во Второй лиге, но имел опыт в АПЛ, Чемпионшипе и третьем дивизионе. Всего за 6 недель новичок провел в коллективе уже 5 встреч и четырежды выходил в старте. Но в поединке 20-й тур против "Честерфилда" (0:2) не попал в заявку.

Напомним, что в "Карлайле" также выступает украинец Антон Дудик. В текущем сезоне он появлялся на поле только в матче 2-го тура групповой стадии Трофея футбольной лиги против "Уигана" (0:2), отыграв в нападении всю встречу.

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Металлист (Харьков) Кадим Харрис Антон Дудик Карлайл Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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