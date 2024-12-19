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Арне Слот назвал футболиста, который впечатлил его в матче с Саутгемптоном

Англия

Порадовался за игрока

Арне Слот назвал футболиста, который впечатлил его в матче с Саутгемптоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал футболиста, который впечатлил его в матче с "Саутгемптоном".

Нидерландскому тренеру понравилась игра полузащитника Ватару Эндо. Более того, японский футболист был не на своей позиции.

"Если мне нужно сделать кому-то большой комплимент, то это должен быть Ватару Эндо, потому что на другой позиции он играет так хорошо в таких обстоятельствах, это показывает, какой он качественный игрок, но, возможно, в основном, какой у него менталитет и личность.", - сказал Арне Слот.

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В этом сезоне Ватару Эндо выходил в 10-ти матчах "Ливерпуля" во всех турнирах. В основном полузащитник получал игровые минуты в Кубке Английской Лиги.

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" в матче Кубка Лиги со счётом 1:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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