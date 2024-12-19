Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арне Слот назвал футболиста, который впечатлил его в матче с Саутгемптоном
Порадовался за игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал футболиста, который впечатлил его в матче с "Саутгемптоном".
Нидерландскому тренеру понравилась игра полузащитника Ватару Эндо. Более того, японский футболист был не на своей позиции.
"Если мне нужно сделать кому-то большой комплимент, то это должен быть Ватару Эндо, потому что на другой позиции он играет так хорошо в таких обстоятельствах, это показывает, какой он качественный игрок, но, возможно, в основном, какой у него менталитет и личность.", - сказал Арне Слот.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Ватару Эндо выходил в 10-ти матчах "Ливерпуля" во всех турнирах. В основном полузащитник получал игровые минуты в Кубке Английской Лиги.
"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" в матче Кубка Лиги со счётом 1:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Прорыв Довбика, камбек Григорчука и очередной трофей Реала. Главные новости за 18 декабря
- Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста
- Орбан – Зеленскому: На столе лежит предложение о прекращении огня. Принять его или отказаться - твоя ответственность
- Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга. Челси выдал заявление
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели