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Тренер Арсенала прокомментировал победу над Кристал Пэлас в Кубке лиги
Похвалил команду и автора хет-трика
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды над "Кристал Пэлас" со счетом 3:2 в четвертьфинале Кубка английской лиги.
"Я очень доволен тем, что мы вышли в полуфинал. Думаю, мы сделали все прекрасно, показали собственный характер. В первом тайме нам не хватало остроты, поэтому во второй половине матча мы взяли игру под свой контроль и стали выглядеть опаснее".
Также Артета не обошел вниманием главного героя этого поединка, Габриэля Жезуса, который отметился хет-триком в воротах "орлов".
"Я очень рад за него, потому что он не забивал на протяжении длительного времени, и сегодняшний хет-трик - это нечто особенное. Сегодня он выглядел очень остро. Это замечательно, что мы можем рассчитывать на такого качественного игрока, который умеет создавать моменты, что делает его уникальным. Мы должны давать ему больше игрового времени, чтобы он чувствовал себя уверенно".
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Напомним, что жеребьевка полуфинальных пар Кубка лиги состоится по завершении матча между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед", который состоится сегодня, 19-го декабря, в 22:00.
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