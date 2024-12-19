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Габриэль Жезус: Я рад вернуться и забить три гола

Англия

Форвард Арсенала отметился хет-триком в последней игре за канониров

Габриэль Жезус: Я рад вернуться и забить три гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус, который стал героем хет-трика в матче против "Кристал Пэлас" (3:2) в Кубке английской лиги, прокомментировал свою игру и выход команды в полуфинал турнира.

"Это невероятное ощущение — забить три гола. В первом тайме мы играли не лучшим образом, но во второй половине игры мы выполнили свою работу. Мы контролировали мяч, а Мартин Эдегор выполнил две роскошные передачи на меня, которые я смог конвертировать в забитые мячи".

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"В матче против "Монако" в Лиге чемпионов я упустил две прекрасные возможности, я был разочарован тем, что не забил в той игре. В конце концов, я рад, что смог вернуться на поле и забить голы", — добавил Жезус

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Отметим, что в этом поединке Габриэлю Жезусу удалось прервать свою безголевую серию на "Эмирейтс", которая длилась один год. Всего на счету бразильца 4 гола и 2 ассиста в 21 матче за "Арсенал" в этом сезоне.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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