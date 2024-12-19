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Команда Ярмолюка выбывает из турнира. Ньюкасл - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Дальше идут "сороки"

Команда Ярмолюка выбывает из турнира. Ньюкасл - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" обыграл "Брентфорд" в домашнем поединке 1/4 финала Кубка английской лиги.

Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк пробыл на поле от стартового до финального свистка.

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Кубок английской Лиги, четвертьфинал

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

"Ньюкасл" — "Брентфорд" 3:1

Голы: Тонали (9, 43), Шер (69) — Висса (90+1)

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