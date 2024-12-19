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Временный тренер Саутгемптона о фоле на полузащитнике клуба: Защитнику Ливерпуля очень повезло
По его мнению, это был фол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Временный тренер "Саутгемптона" высказался о фоле на полузащитнике клуба Матеусе Фернандесе.
Наставник "святых" Саймон Раск считает, что защитнику "Ливерпуля" Джареллу Квансе повезло, что ему не дали предупреждение.
"Я думаю… послушайте, на данный момент я рассмотрел только один ракурс. Мне, вероятно, нужно увидеть ещё пару ракурсов, прежде чем я смогу окончательно сформировать своё мнение. Я чувствовал, что это был фол.
Может быть, мы не поняли, в чём тут загвоздка. Мы не поняли, поэтому двигаемся дальше", - сказал временный тренер.
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Фернандес пытался выйти один на один, но упал от действий защитника "Ливерпуля" Джарелла Квансы. Арбитр не дал предупреждения защитнику.
Напомним, что матч "Саутгемптон – Ливерпуль" закончился со счётом 1:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
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