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Временный тренер Саутгемптона о фоле на полузащитнике клуба: Защитнику Ливерпуля очень повезло

Англия

По его мнению, это был фол

Временный тренер Саутгемптона о фоле на полузащитнике клуба: Защитнику Ливерпуля очень повезло

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Временный тренер "Саутгемптона" высказался о фоле на полузащитнике клуба Матеусе Фернандесе.

Наставник "святых" Саймон Раск считает, что защитнику "Ливерпуля" Джареллу Квансе повезло, что ему не дали предупреждение.

"Я думаю… послушайте, на данный момент я рассмотрел только один ракурс. Мне, вероятно, нужно увидеть ещё пару ракурсов, прежде чем я смогу окончательно сформировать своё мнение. Я чувствовал, что это был фол.

Может быть, мы не поняли, в чём тут загвоздка. Мы не поняли, поэтому двигаемся дальше", - сказал временный тренер.

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Фернандес пытался выйти один на один, но упал от действий защитника "Ливерпуля" Джарелла Квансы. Арбитр не дал предупреждения защитнику.

Напомним, что матч "Саутгемптон – Ливерпуль" закончился со счётом 1:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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