Тренер Ливерпуля прокомментировал возвращение нападающего, который не играл несколько месяцев

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими впечатлениями от возвращения Федерико Кьезы на поле в матче Кубка английской лиги против "Саутгемптона" (1:2).

"Мне понравилось, как он сыграл. Было приятно видеть, что он смог продемонстрировал свои качества на поле. Как по мне, это абсолютно нормально, когда игрок, который отсутствовал в течение нескольких месяцев, играет в своей первой игре на таком уровне. Однако этого все еще недостаточно, чтобы конкурировать с Салахом, Гакпо, Дарвином или Диогу Жотой".

Напомним, что Федерико Кьеза не играл почти три месяца из-за мышечной травмы, полученной в конце сентября.

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Летом 2024 года Федерико Кьеза присоединился к "Ливерпулю" из "Ювентуса" за 12 миллионов евро. За это время итальянец принял участие лишь в трех матчах в футболке "красных", отметившись одним ассистом.