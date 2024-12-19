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Арсенал не продолжит контракт с защитником клуба
Игрок летом уйдёт из клуба свободным агентом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" решил не продолжать контракт с защитником клуба.
Киран Тирни уйдёт из клуба свободным агентом. По информации The Athletic, "Арсенал" мог бы продлить контракт с защитником ещё на год, но нужно было воспользоваться этой опцией до определённой даты.
Лондонский клуб уведомил Тирни и с 1 января 2025 года игрок сборной Шотландии может подписать предварительный контракт с неанглийскими клубами.
Также "Арсенал" может зимой продать защитника.
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В этом сезоне Тирни провёл одну игру за "Арсенал" - в Кубке Английской Лиги против "Кристал Пэласа". Защитник восстанавливался от травмы подколенного сухожилия.
TransferMarkt оценивает игрока в 10 млн евро.
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