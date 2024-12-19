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Экс-тренер Ливерпуля показал, как отдыхает от работы. Видео

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Экс-тренер Ливерпуля показал, как отдыхает от работы. Видео

Фото - Instagram

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Экс-тренер английского "Ливерпуля" показал, как отдыхает от работы.

Юрген Клопп, тренировавший "Ливерпуль" до 2024 года в социальной сети Instagram показал, как проводит свободное время.

Немецкий специалист наслаждается видом гор и катается на лыжах. Юрген Клопп показал видео в соцсети.

Правда, отдыхать Клоппу осталось недолго. С 1 января 2025 он станет главой глобального футбольного подразделения "Ред Булл". В его задачи войдёт "обеспечение стратегического видения, поддерживание отдельных спортивных директоров в продвижении философии "Ред Булл"".

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Юрген Клопп тренировал "Ливерпуль" с 2015 – 2024 год. С клубом он в первый сезон стал финалистом Лиги Европы, победителем Лиги Чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Клубного Чемпионата Мира, Кубка Англии, Суперркубка Англии, двойным обладателем Кубка Английской Лиги.

Также немкецкий тренер в сезоне 2019/20 сделал "Ливерпуль" чемпионом Англии.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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