Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Ливерпуля показал, как отдыхает от работы. Видео
Не скучает
Фото - Instagram
Экс-тренер английского "Ливерпуля" показал, как отдыхает от работы.
Юрген Клопп, тренировавший "Ливерпуль" до 2024 года в социальной сети Instagram показал, как проводит свободное время.
Немецкий специалист наслаждается видом гор и катается на лыжах. Юрген Клопп показал видео в соцсети.
Правда, отдыхать Клоппу осталось недолго. С 1 января 2025 он станет главой глобального футбольного подразделения "Ред Булл". В его задачи войдёт "обеспечение стратегического видения, поддерживание отдельных спортивных директоров в продвижении философии "Ред Булл"".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Юрген Клопп тренировал "Ливерпуль" с 2015 – 2024 год. С клубом он в первый сезон стал финалистом Лиги Европы, победителем Лиги Чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Клубного Чемпионата Мира, Кубка Англии, Суперркубка Англии, двойным обладателем Кубка Английской Лиги.
Также немкецкий тренер в сезоне 2019/20 сделал "Ливерпуль" чемпионом Англии.
Популярное сейчас
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
- У команды УПЛ может появиться новый владелец еще до конца года, – инсайдер
- Сырский: Выбора не было, я должен был провести Курскую операцию
- Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга. Челси выдал заявление
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет