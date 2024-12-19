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Оливер Гласнер расстроен результатом против Арсенала. Комментарий тренера
Комментарий тренера Кристал Пэлас
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер расстроен результатом против Арсенала и считает, что команда заслужила на ничью.
В комментариях клубному сайту тренер дал комментарий.
"Безусловно, это был разочаровывающий результат. Особенно когда мы забили два гола здесь, на "Эмирейтс", — это должна была быть как минимум ничья, а значит, серия пенальти.
Я думаю, что мы выступили не на своём лучшем уровне. Я уже упоминал об этом на пресс-конференции: нам нужно было выступить на своём лучшем уровне, чтобы одержать победу". – сказал Гласнер.
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Тренер похвалил футболистов своей команды.
"Игроки старались изо всех сил. Даже когда мы проигрывали со счётом 1:3, мы отыгрались. И в конце, возможно, если бы нам повезло забить гол со стандарта или как-то ещё, мы бы вышли в серию пенальти. Но я думаю, что сегодня мы должны признать, что "Арсенал" был лучшей командой.
Положительным моментом является то, что забить два гола здесь не так-то просто. Не так много команд забивают два гола на "Эмирейтс" — это хорошо. Но мы постараемся улучшить игру всей команды, и я знаю, что все игроки постараются, чтобы одержать победу дома", - заявил тренер "Кристал Пэлас".
"Кристал Пэлас" уступил "Арсеналу" в 1/4 финала Кубка Английской Лиги со счётом 2:3. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
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