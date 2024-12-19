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Ливерпуль улучшил свое предложение по новому контракту для звездного игрока команды

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Ливерпуль улучшил свое предложение по новому контракту для звездного игрока команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" увеличил свое контрактное предложение для Трента Александера-Арнольда.

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, "Ливерпуль" предложил 26-летнему крайнему защитнику зарплату в размере 20 миллионов фунтов стерлингов в год, если он согласится подписать четырехлетнее соглашение с клубом. Однако игрок решил отложить это предложение, поскольку есть интерес со стороны "Реала".

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Известно, что мадридский клуб в январе проведет запланированную встречу, во время которой будет обсуждаться возможный переход Александера-Арнольда, поскольку он является главной трансферной целью для клуба.

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Текущий контракт Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" действует до июня 2025 года. Клуб активно работает над тем, чтобы сохранить его в команде. Также руководство "красных" планирует продлить контракты Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, которые тоже заканчиваются летом следующего года.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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