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Беспроигрышная серия Ливерпуля достигла 20 матчей. До рекорда АПЛ ещё далеко
Шикарный прогресс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Беспроигрышная серия английского "Ливерпуля" достигла 20 матчей.
После последнего поражения в домашнем матче против "Ноттингем Форест" 14 сентября, "Ливерпуль" не проигрывает 20 матчей во всех турнирах.
За это время команда Арне Слота 17 раз победила и трижды сыграла вничью против "Фулхэма", "Ньюкасла" и "Арсенала". В восьми матчах во всех турнирах команда не пропускала.
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Самая длинная серия без поражений у "Ливерпуля" составляет 44 матча. "Мерсисайдцы" победили в 39-ти матчах и в пяти сыграли вничью. Серию прервал "Уотфорд", победив 3:0 29 февраля 2020 года.
Рекорд принадлежит "Арсеналу", который не проигрывал 49 матчей с мая 2003-го года по октябрь 2004-го.
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