Беспроигрышная серия Ливерпуля достигла 20 матчей. До рекорда АПЛ ещё далеко

Беспроигрышная серия английского "Ливерпуля" достигла 20 матчей.

После последнего поражения в домашнем матче против "Ноттингем Форест" 14 сентября, "Ливерпуль" не проигрывает 20 матчей во всех турнирах.

За это время команда Арне Слота 17 раз победила и трижды сыграла вничью против "Фулхэма", "Ньюкасла" и "Арсенала". В восьми матчах во всех турнирах команда не пропускала.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Самая длинная серия без поражений у "Ливерпуля" составляет 44 матча. "Мерсисайдцы" победили в 39-ти матчах и в пяти сыграли вничью. Серию прервал "Уотфорд", победив 3:0 29 февраля 2020 года.

Рекорд принадлежит "Арсеналу", который не проигрывал 49 матчей с мая 2003-го года по октябрь 2004-го.