Селтик будет бороться с клубами АПЛ за подписание левого защитника Арсенала

Ожидается, что "Селтик" будет пытаться подписать Кирана Тирни из "Арсенала". Клуб из Глазго готов вести борьбу с английскими командами за его переход.

Как сообщает издание The Telegraph, 27-летний Тирни покинет "Арсенал" в следующем году. Летом его контракт с лондонским клубом подходит к концу, поэтому "канониры" готовы отпустить в качестве свободного агента, и не будут против продать в январе, если будут поступать соответствующие предложения от других клубов.

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Как известно, "Арсенал" мог продлить контракт Кирана Тирни на один год, но руководство лондонского клуба решило этого не делать, поскольку 27-летний защитник не входит в планы Микеля Артеты.

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Напомним, что Киран Тирни провел 170 матчей за "Селтик", прежде чем присоединиться к "Арсеналу" в 2019 году.