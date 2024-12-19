  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Селтик будет бороться с клубами АПЛ за подписание левого защитника Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селтик будет бороться с клубами АПЛ за подписание левого защитника Арсенала

Англия

Футболист может вернуться в свой родной клуб

Селтик будет бороться с клубами АПЛ за подписание левого защитника Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ожидается, что "Селтик" будет пытаться подписать Кирана Тирни из "Арсенала". Клуб из Глазго готов вести борьбу с английскими командами за его переход.

Как сообщает издание The Telegraph, 27-летний Тирни покинет "Арсенал" в следующем году. Летом его контракт с лондонским клубом подходит к концу, поэтому "канониры" готовы отпустить в качестве свободного агента, и не будут против продать в январе, если будут поступать соответствующие предложения от других клубов.

Читайте такжеЛиверпуль улучшил свое предложение по новому контракту для звездного игрока команды

Как известно, "Арсенал" мог продлить контракт Кирана Тирни на один год, но руководство лондонского клуба решило этого не делать, поскольку 27-летний защитник не входит в планы Микеля Артеты.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Киран Тирни провел 170 матчей за "Селтик", прежде чем присоединиться к "Арсеналу" в 2019 году.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Кристал Пэлас: Продолжим бороться
yellow-arrow
Ливерпуль улучшил свое предложение по новому контракту для звездного игрока команды
yellow-arrow
Беспроигрышная серия Ливерпуля достигла 20 матчей. До рекорда АПЛ ещё далеко
Арсенал (Лондон) Селтик (Глазго) Киран Тирни
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости