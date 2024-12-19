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Селтик будет бороться с клубами АПЛ за подписание левого защитника Арсенала
Футболист может вернуться в свой родной клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ожидается, что "Селтик" будет пытаться подписать Кирана Тирни из "Арсенала". Клуб из Глазго готов вести борьбу с английскими командами за его переход.
Как сообщает издание The Telegraph, 27-летний Тирни покинет "Арсенал" в следующем году. Летом его контракт с лондонским клубом подходит к концу, поэтому "канониры" готовы отпустить в качестве свободного агента, и не будут против продать в январе, если будут поступать соответствующие предложения от других клубов.
Как известно, "Арсенал" мог продлить контракт Кирана Тирни на один год, но руководство лондонского клуба решило этого не делать, поскольку 27-летний защитник не входит в планы Микеля Артеты.
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Напомним, что Киран Тирни провел 170 матчей за "Селтик", прежде чем присоединиться к "Арсеналу" в 2019 году.
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