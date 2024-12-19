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Нападающий Кристал Пэлас: Продолжим бороться

Англия

Футболист поделился эмоциями после матча

Нападающий Кристал Пэлас: Продолжим бороться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Кристал Пэлас" поделился эмоциями после матча

Эдди Нкетиа рассказал клубному сайту о матче и о результате.

"Конечно, это разочаровывает — мы хотели бы добиться большего. Я думаю, что сегодня парни выложились по максимуму в матче с сильным соперником.

Это была напряжённая игра. В конце матча разница в счёте была незначительной. Очевидно, что всё сложилось в их пользу. Но мы будем продолжать давить, бороться, и у нас есть прекрасная возможность вернуться на нашу домашнюю арену и заработать три очка", - сказал Нкетиа.

Также нападающий рассказал о своём голе.

"Это был хороший удар головой и хороший пас от Клини. Рад, что снова забил", - сказал Нкетиа.

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Английский футболист поблагодарил болельщиков, которые поддерживали "орлов" на "Эмирейтс".

"Было обидно, что мы не прошли дальше, но я думаю, что болельщики на выезде были великолепны. Мы чувствовали их поддержку, и они действительно гнали нас вперёд до конца. Вот почему мы почти отыгрались и сравняли счёт", - прокомментировал Нкетиа.

"Кристал Пэлас" проиграл "Арсеналу" в Кубке Английской Лиги (2:3). Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Арсенал (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Эдвард Нкетиа
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Источник:
Crystal Palace
Опубликовал: Владислав Прийменко
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