Нападающий Кристал Пэлас: Продолжим бороться

Нападающий "Кристал Пэлас" поделился эмоциями после матча

Эдди Нкетиа рассказал клубному сайту о матче и о результате.

"Конечно, это разочаровывает — мы хотели бы добиться большего. Я думаю, что сегодня парни выложились по максимуму в матче с сильным соперником.

Это была напряжённая игра. В конце матча разница в счёте была незначительной. Очевидно, что всё сложилось в их пользу. Но мы будем продолжать давить, бороться, и у нас есть прекрасная возможность вернуться на нашу домашнюю арену и заработать три очка", - сказал Нкетиа.