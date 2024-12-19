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Эвертон и Рома теперь в одной группе. У клуба Виталия Миколенко новые владельцы

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Эвертон и Рома теперь в одной группе. У клуба Виталия Миколенко новые владельцы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Friedkin Group завершила поглощение контрольного пакета акций "Эвертона", положив конец правлению Фархада Мошири.

Американская компания (TFG), принадлежащая техасскому миллиардеру и предложенному новому владельцу "ирисок" Дэну Фридкину, в сентябре согласилась на сделку по покупке 94,1% акций Мошири.

Компания получила одобрение регулирующих органов от английской Премьер-лиги, Женской профессиональной лиги, Футбольной ассоциации и Управления по финансовому регулированию и надзору на занесение "Эвертона" в свой "футбольный портфель" наряду с "Ромой", и таким образом довела количество клубов АПЛ, находящихся в полной или частичной собственности американского инвестора, до 11.

Бывший владелец "Эвертона" Фархад Мошири пытался продать клуб более года, и имел несколько неудачных попыток. Фридкинам пришлось согласовать не только определенную сумму с Мошири (которая не раскрывается), но и реструктуризировать долги "ирисок", которые составляют более 350 млн фунтов.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко Дэн Фридкин
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Источник:
Everton
Опубликовал: Александр Бураков
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