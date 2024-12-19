Звездный вингер Арсенала считает, что команда готова бороться за каждый трофей

Звездный вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака рассказал о желании команды добыть титулы.

"Мы не боимся борьбы за титул. В течение двух последних сезонов мы боролись за трофей АПЛ и были очень близки к этому. Мы также вернулись в Лигу чемпионов, и теперь у нас есть определенный опыт. Я чувствую, что сейчас мы действительно хотим сделать следующий шаг, мы готовы бороться за каждый трофей".

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Напомним, что в двух последних сезонах чемпионата Англии "канониры" занимали второе место, отставая от "Манчестер Сити". За последние четыре года "Арсенал" выиграл лишь один Кубок Англии. Также команда Микеля Артеты дважды одерживала победу в матче за Суперкубок Англии.

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На данный момент "Арсенал" находится на третьем месте в АПЛ, набрав 30 очков после 16-ти сыгранных туров, и занимает третью строчку в общей турнирной таблице Лиги чемпионов с 13 очками после шести матчей.