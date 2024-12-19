  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити попытается подписать нового нападающего зимой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити попытается подписать нового нападающего зимой

Англия

Одним из кандидатов на усиление атаки является молодой талант из АПЛ

Манчестер Сити попытается подписать нового нападающего зимой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Пепа Гвардиолы планирует усилить атаку в следующем месяце, если им удастся подписать полузащитника.

Согласно сообщению от издания GiveMeSport, "Манчестер Сити" будет пытаться подписать нового нападающего в начале января. 20-летний Эван Фергюсон из "Брайтона" может стать одним из доступных вариантов на трансферном рынке, несмотря на то, что этот шаг может стать слишком рискованным.

Читайте такжеОдин из лучших левых защитников мира отказал манчестерскому клубу, чтобы остаться в родной команде

Также известно, что руководство "горожан" может столкнуться с серьезной конкуренцией, если они захотят подписать талантливого ирландского форварда. "Лестер", "Вест Хэм" и "Саутгемптон" также следят за его ситуацией в преддверии зимнего трансферного окна.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Эван Фергюсон имеет ощутимые проблемы с игровым временем, что повлияло на его результативность. Форвард принял участие в 13 матчах "Брайтона" во всех турнирах, забив лишь один гол, проведя на поле суммарно 368 минут.

По теме
yellow-arrow
Компани рассказал об отличиях в работе тренерского штаба в Англии и Германии
yellow-arrow
Звездный вингер Арсенала считает, что команда готова бороться за каждый трофей
yellow-arrow
Один из лучших левых защитников мира отказал манчестерскому клубу, чтобы остаться в родной команде
Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Эван Фергюсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
19.12.2024 в 16:16
А хто на вихід?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
19.12.2024 в 16:16
А хто на вихід?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости