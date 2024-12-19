Манчестер Сити попытается подписать нового нападающего зимой

Команда Пепа Гвардиолы планирует усилить атаку в следующем месяце, если им удастся подписать полузащитника.

Согласно сообщению от издания GiveMeSport, "Манчестер Сити" будет пытаться подписать нового нападающего в начале января. 20-летний Эван Фергюсон из "Брайтона" может стать одним из доступных вариантов на трансферном рынке, несмотря на то, что этот шаг может стать слишком рискованным.

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Также известно, что руководство "горожан" может столкнуться с серьезной конкуренцией, если они захотят подписать талантливого ирландского форварда. "Лестер", "Вест Хэм" и "Саутгемптон" также следят за его ситуацией в преддверии зимнего трансферного окна.

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В этом сезоне Эван Фергюсон имеет ощутимые проблемы с игровым временем, что повлияло на его результативность. Форвард принял участие в 13 матчах "Брайтона" во всех турнирах, забив лишь один гол, проведя на поле суммарно 368 минут.