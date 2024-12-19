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Манчестер Сити попытается подписать нового нападающего зимой
Одним из кандидатов на усиление атаки является молодой талант из АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Пепа Гвардиолы планирует усилить атаку в следующем месяце, если им удастся подписать полузащитника.
Согласно сообщению от издания GiveMeSport, "Манчестер Сити" будет пытаться подписать нового нападающего в начале января. 20-летний Эван Фергюсон из "Брайтона" может стать одним из доступных вариантов на трансферном рынке, несмотря на то, что этот шаг может стать слишком рискованным.
Также известно, что руководство "горожан" может столкнуться с серьезной конкуренцией, если они захотят подписать талантливого ирландского форварда. "Лестер", "Вест Хэм" и "Саутгемптон" также следят за его ситуацией в преддверии зимнего трансферного окна.
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В этом сезоне Эван Фергюсон имеет ощутимые проблемы с игровым временем, что повлияло на его результативность. Форвард принял участие в 13 матчах "Брайтона" во всех турнирах, забив лишь один гол, проведя на поле суммарно 368 минут.
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