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Семь клубов АПЛ хотят подписать хавбека Аталанты
Шарль Де Кетеларе может покинуть Серию А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" Шарль Де Кетеларе заинтересовал сразу семь клубов Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает издание CaughtOffside.
За подпись талантливого бельгийца готовы бороться такие гранды как: "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити", а также "Вест Хэм", "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".
Шарль играет за "Аталанту" с прошлого лета. Футболист в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 9 ассистов в 23 матчах.
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Источник:CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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19.12.2024 в 17:08
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