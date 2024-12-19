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Семь клубов АПЛ хотят подписать хавбека Аталанты

Англия

Шарль Де Кетеларе может покинуть Серию А

Семь клубов АПЛ хотят подписать хавбека Аталанты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Шарль Де Кетеларе заинтересовал сразу семь клубов Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает издание CaughtOffside.

За подпись талантливого бельгийца готовы бороться такие гранды как: "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити", а также "Вест Хэм", "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

Шарль играет за "Аталанту" с прошлого лета. Футболист в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 9 ассистов в 23 матчах.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
19.12.2024 в 17:08
ого насосал!
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Комментарии 2
Nevermore (Донецк)
19.12.2024 в 17:08
ого насосал!
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.12.2024 в 17:36
Педрило, ти сайти попутав, збочинець !
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