Семь клубов АПЛ хотят подписать хавбека Аталанты

Полузащитник "Аталанты" Шарль Де Кетеларе заинтересовал сразу семь клубов Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает издание CaughtOffside.

За подпись талантливого бельгийца готовы бороться такие гранды как: "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити", а также "Вест Хэм", "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

Шарль играет за "Аталанту" с прошлого лета. Футболист в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 9 ассистов в 23 матчах.