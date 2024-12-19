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Вулверхэмптон назначил новым главным тренером известного португальца

Англия
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Вулверхэмптон назначил новым главным тренером известного португальца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вулверхэмптон" назначил Вітора Перейру новым главным тренером команды.

Специалист заключил соглашение с "волками" до июля 2026 года.

Витор Перейра в начале своей тренерской карьеры работал в "Порту", где дважды выигрывал чемпионство. Затем специалист тренировал такие клубы как: "Аль-Ахли", "Фенербахче", "Олимпиакос" и "Коринтианс", "Фламенгу" и "Аль-Шабаб".

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Витор Перейра Вулверхэмптон
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Источник:
wolves
Опубликовал: Екатерина Власова
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