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Вулверхэмптон назначил новым главным тренером известного португальца
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" назначил Вітора Перейру новым главным тренером команды.
Специалист заключил соглашение с "волками" до июля 2026 года.
Витор Перейра в начале своей тренерской карьеры работал в "Порту", где дважды выигрывал чемпионство. Затем специалист тренировал такие клубы как: "Аль-Ахли", "Фенербахче", "Олимпиакос" и "Коринтианс", "Фламенгу" и "Аль-Шабаб".
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Welcome to Wolves, Vitor ????— Wolves (@Wolves) December 19, 2024
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Источник:wolves
Опубликовал: Екатерина Власова
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