Казалось бы, будет драка. ВИДЕО милого эпизода между форвардом Ливерпуля и игроком Саутгемптона

Видео, которое разлетелось по сети, зафиксировало момент, когда форвард "Ливерпуля" Дарвин Нуньес и игрок "Саутгемптона" могли устроить драку.

Однако вместо этого футболисты обменялись несколькими фразами, обнялись и разошлись.



Darwin Nunez is genuinely the funniest footballer



pic.twitter.com/S1718dmEQY — Majestic Mo (@MoMajesticSalah) December 19, 2024

Добавим, что этот эпизод произошел в матче Кубка Лиги, который состоялся 18 декабря и завершился со счетом 1:2 в пользу "красных".