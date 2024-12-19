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Казалось бы, будет драка. ВИДЕО милого эпизода между форвардом Ливерпуля и игроком Саутгемптона
Видео быстро разлетелось по сети
Getty Images/Global Images Ukraine
Видео, которое разлетелось по сети, зафиксировало момент, когда форвард "Ливерпуля" Дарвин Нуньес и игрок "Саутгемптона" могли устроить драку.
Однако вместо этого футболисты обменялись несколькими фразами, обнялись и разошлись.
Darwin Nunez is genuinely the funniest footballer— Majestic Mo (@MoMajesticSalah) December 19, 2024
pic.twitter.com/S1718dmEQY
Добавим, что этот эпизод произошел в матче Кубка Лиги, который состоялся 18 декабря и завершился со счетом 1:2 в пользу "красных".
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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