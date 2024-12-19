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Казалось бы, будет драка. ВИДЕО милого эпизода между форвардом Ливерпуля и игроком Саутгемптона

Англия

Видео быстро разлетелось по сети

Казалось бы, будет драка. ВИДЕО милого эпизода между форвардом Ливерпуля и игроком Саутгемптона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Видео, которое разлетелось по сети, зафиксировало момент, когда форвард "Ливерпуля" Дарвин Нуньес и игрок "Саутгемптона" могли устроить драку.

Однако вместо этого футболисты обменялись несколькими фразами, обнялись и разошлись.

Добавим, что этот эпизод произошел в матче Кубка Лиги, который состоялся 18 декабря и завершился со счетом 1:2 в пользу "красных".

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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