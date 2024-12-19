Александер-Арнольд: Я мечтаю, чтобы меня запомнили как лучшего правого защитника

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, поделился своими амбициозными планами на будущее.

"Конечно, я хочу выиграть больше трофеев, но для меня важно создать наследие. Я хочу, чтобы через 10-15 лет обо мне говорили с уважением. Я мечтаю, чтобы меня запомнили как лучшего правого защитника, именно ради этого я сейчас играю", - сказал футболист.