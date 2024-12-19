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Александер-Арнольд: Я мечтаю, чтобы меня запомнили как лучшего правого защитника
Трент Александер-Арнольд мечтает стать лучшим правым защитником
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, поделился своими амбициозными планами на будущее.
"Конечно, я хочу выиграть больше трофеев, но для меня важно создать наследие. Я хочу, чтобы через 10-15 лет обо мне говорили с уважением. Я мечтаю, чтобы меня запомнили как лучшего правого защитника, именно ради этого я сейчас играю", - сказал футболист.
Александер-Арнольд в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи.
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Источник:Madrid Zone
Опубликовал: Екатерина Власова
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