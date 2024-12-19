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Полузащитник Арсенала рассказал об Артете: Он просто заставляет всех работать сообща

Англия

Футболист рассказал о тренере лондонского клуба

Полузащитник Арсенала рассказал об Артете: Он просто заставляет всех работать сообща

Фото: arsenal.com

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Полузащитник лондонского "Арсенала" рассказал об главном тренере клуба Микеле Артете.

Эдегор вспомнил свои первые игры и рассказал о характере тренера.

"Я приехал сюда на правах аренды, и мы немного боролись с шумихой вокруг клуба. Мы играли не так хорошо, как должен играть "Арсенал", но я очень верил в проект после разговора с ним, с клубом и после того, как увидел всё, что здесь происходило.

Все в команде очень уверены в себе, и эта уверенность исходит от того, что вы видите здесь каждый день. Он просто заставляет всех работать сообща и в одном направлении, это невероятно", - сказал Эдегор.

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Мартин Эдегор присоединился к "Арсеналу" в январе 2021 года на правах аренды из мадридского "Реала". Летом того же года полузащитник перешёл в "Арсенал" за 35 млн евро.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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