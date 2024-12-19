Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Арсенала рассказал об Артете: Он просто заставляет всех работать сообща
Футболист рассказал о тренере лондонского клуба
Фото: arsenal.com
Полузащитник лондонского "Арсенала" рассказал об главном тренере клуба Микеле Артете.
Эдегор вспомнил свои первые игры и рассказал о характере тренера.
"Я приехал сюда на правах аренды, и мы немного боролись с шумихой вокруг клуба. Мы играли не так хорошо, как должен играть "Арсенал", но я очень верил в проект после разговора с ним, с клубом и после того, как увидел всё, что здесь происходило.
Все в команде очень уверены в себе, и эта уверенность исходит от того, что вы видите здесь каждый день. Он просто заставляет всех работать сообща и в одном направлении, это невероятно", - сказал Эдегор.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Мартин Эдегор присоединился к "Арсеналу" в январе 2021 года на правах аренды из мадридского "Реала". Летом того же года полузащитник перешёл в "Арсенал" за 35 млн евро.
Популярное сейчас
- Источник: новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги
- "Мы просто не имеем права". Зеленский отверг идею об уменьшении численности ВСУ
- Стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг
- А говорил про болезнь. Как Мареска отреагировал на допинг-скандал Мудрика
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет