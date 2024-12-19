Полузащитник Арсенала рассказал об Артете: Он просто заставляет всех работать сообща

Полузащитник лондонского "Арсенала" рассказал об главном тренере клуба Микеле Артете.

Эдегор вспомнил свои первые игры и рассказал о характере тренера.

"Я приехал сюда на правах аренды, и мы немного боролись с шумихой вокруг клуба. Мы играли не так хорошо, как должен играть "Арсенал", но я очень верил в проект после разговора с ним, с клубом и после того, как увидел всё, что здесь происходило.

Все в команде очень уверены в себе, и эта уверенность исходит от того, что вы видите здесь каждый день. Он просто заставляет всех работать сообща и в одном направлении, это невероятно", - сказал Эдегор.