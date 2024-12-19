Пришлось делать вынужденную замену. Защитник Манчестер Юнайтед травмировался в матче с Тоттенхэмом

Защитник "Манчестер Юнайтед" травмировался в матче с "Тоттенхэмом".

На 44-й минуте шведский защитник Виктор Линделёф присел на газон. Судья подозвал медицинскую бригаду. В то же время переодевался Джонни Эванс.

Линделёф поднялся на ноги и ушёл с поля. Рубену Амориму пришлось сделать вынужденную замену.

Джонни Эванс заменил травмировавшегося футболиста.

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К слову, Линделёф восстановился от травмы 14 сентября 2024 года. В последний раз он пропустил 7 матчей "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции.

"Тоттенхэм" выигрывает "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Английской Лиги. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.