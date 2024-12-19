Момент катарсиса для Гвардиолы. О проблемах Манчестер Сити и о том, как горожанам выбраться из кризиса

"Манчестер Сити" переживает непростые времена. Команда, еще недавно доминировавшая в Премьер-лиге, сейчас демонстрирует удручающие результаты. Действующие чемпионы проиграли восемь из последних одиннадцати матчей во всех турнирах, одержав лишь одну победу за этот период. Особенно болезненным стало упущенное преимущество 3:0 в матче Лиги чемпионов против "Фейеноорда", завершившемся ничьей 3:3, а также поражение в дерби от "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1 на "Этихаде".

Стоит подробнее рассмотреть эти игры. В Лиге чемпионов после первого тайма "Сити" контролировал ход матча, и казалось, что команда уверенно доведет дело до победы. Быстрые два гола в начале второго тайма только усилили это ощущение. Но последние 20 минут встречи стали для "горожан" настоящим кошмаром. Замены, сделанные тренером "Фейеноорда", сработали идеально: гости сначала сократили отставание, затем сравняли счёт, а под занавес основного времени окончательно сломили "Сити", сотворив один из самых ярких камбэков сезона.

В дерби Манчестера ожидания были на стороне "Сити", особенно учитывая перестройку и смену тренера у "красных дьяволов". Однако игра сложилась иначе. Первый тайм прошел под контролем хозяев, которые открыли счет под его завершение. Но во втором тайме "Юнайтед" вернулся в игру. Решающим моментом стал реализованный пенальти на 88-й минуте после грубейшей ошибки обороны "Сити". Уже через две минуты гости добили соперника, одержав волевую победу.

Сейчас "Манчестер Сити" отстает от лидера чемпионата, "Ливерпуля", на девять очков, сыграв на матч больше. Команда находится на грани выпадения из топ-6, опережая "Брайтон", занимающий девятое место, всего на три очка. Пять поражений в последних семи матчах Премьер-лиги ставят под сомнение стабильность команды.

Главной проблемой "Сити" стал спад Эрлинга Холанда. Нападающий начал сезон впечатляюще, забив 10 голов в первых пяти матчах, но за последующие 11 игр он отличился лишь трижды. Отсутствие глубины в атаке только усугубляет ситуацию. Фил Фоден, который в прошлом сезоне забил 19 голов в Премьер-лиге, в этом пока ни разу не поразил ворота. Травма Родри, ключевого игрока команды, также сильно сказалась на результатах.

"Сити" больше не выглядит столь грозной командой ни в атаке, ни в обороне. Команда занимает шестое место по количеству забитых голов (1,8 за матч), а в защите пропускает в среднем 1,4 мяча. Для сравнения, "Челси" и "Тоттенхэм" лидируют с показателем 2,3 забитых гола за игру, а "Ливерпуль" и "Арсенал" пропускают лишь по 0,9 мяча за матч. Статистика лишь подтверждает кризис: пятое место по ожидаемым голам (xG), восьмое — по созданным моментам, и только 11-е по ожидаемым пропущенным голам (xGA). Для сравнения, в прошлом сезоне "Сити" был лучшим в атаке (2,5 гола за матч) и вторым в защите (0,9 пропущенных). Руководство "Манчестер Сити" демонстрирует полную поддержку своему главному тренеру, продлив контракт с Пепом Гвардиолой до лета 2027 года. Несмотря на текущий кризис, в структуре клуба уже работают над укреплением состава. По информации британской прессы, "Сити" планирует подписать четырёх новых игроков для усиления средней линии и атаки. Особое внимание уделяется поиску сменщика для Эрлинга Холанда. После ухода Хулиана Альвареса в "Атлетико" клуб так и не нашёл достойную замену. Теперь "Сити" остро нуждается в игроке, который сможет подстраховать Холанда в критические моменты и внести разнообразие в атакующие действия команды.

Гвардиоле предстоит решить сложные задачи по обновлению состава. Нужны новые полузащитники, способные быстро встроиться в его систему. Также необходимо усиление атаки, однако найти дублера для Холанда будет нелегко. Очевидно, что "Сити" находится в глубоком кризисе, который нельзя решить мгновенно. Перестройка команды неизбежна и должна начаться уже в январе, если клуб хочет спасти сезон.

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При этом становится понятно, что это не просто временный спад. Это может быть началом конца эры нынешнего поколения чемпионов. Пеп Гвардиола, вероятно, рассчитывал выжать ещё один успешный сезон из текущего состава, но травмы, спад формы ключевых игроков и отсутствие глубины в составе выявили слабости, которые ранее удавалось скрывать. Обновление требует стратегических решений, и их реализация не может быть отложена до лета.