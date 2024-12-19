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Ну как так? Манчестер Юнайтед забил два гола в кубковом матче после ошибок вратаря Тоттенхэма. Видео
Форстер хоть и выручал, но ошибки критичны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сократил отставание в кубковом матче после ошибок вратаря "Тоттенхэма".
Клуб из Манчестера на 60-й минуте проигрывал лондонцам 0:3. Форстер на 63-й минуте ошибся и Бруну Фернандеш перехватил мяч. Португалец сделал передачу на Зиркзее и нападающий забил гол.
Форстер, Форстер... Помилка воротаря "Тоттенгема" приводить до гола "Манчестер Юнайтед".— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 19, 2024
Відео - Setanta Sports pic.twitter.com/Sj4k4cI7Po
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На 70-й минуте "Манчестер Юнайтед" пошёл в контратаку. Форстер поймал мяч и хотел ввести в игру. Но не заметил Диалло, который подбегал к воротам. Нападающий забил второй гол "Манчестер Юнайтед".
Яка помилка Форстера!!! Не помітив Діалло і пропустив другий м'яч.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 19, 2024
Відео - Setanta Sports pic.twitter.com/iijiTnXlrf
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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