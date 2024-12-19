Ну как так? Манчестер Юнайтед забил два гола в кубковом матче после ошибок вратаря Тоттенхэма. Видео

"Манчестер Юнайтед" сократил отставание в кубковом матче после ошибок вратаря "Тоттенхэма".

Клуб из Манчестера на 60-й минуте проигрывал лондонцам 0:3. Форстер на 63-й минуте ошибся и Бруну Фернандеш перехватил мяч. Португалец сделал передачу на Зиркзее и нападающий забил гол.

Форстер, Форстер... Помилка воротаря "Тоттенгема" приводить до гола "Манчестер Юнайтед".



Відео - Setanta Sports pic.twitter.com/Sj4k4cI7Po — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 19, 2024

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 70-й минуте "Манчестер Юнайтед" пошёл в контратаку. Форстер поймал мяч и хотел ввести в игру. Но не заметил Диалло, который подбегал к воротам. Нападающий забил второй гол "Манчестер Юнайтед".

Яка помилка Форстера!!! Не помітив Діалло і пропустив другий м'яч.



Відео - Setanta Sports pic.twitter.com/iijiTnXlrf — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 19, 2024

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.