Кубок Английской Лиги. Тоттенхэм – МЮ 4:3. Голевая феерия в Лондоне

Четвертьфинал Кубка Лиги – достаточно поздняя стадия, чтобы перестать экспериментировать с составами и выпустить всех сильнейших исполнителей. Именно так и поступил наставник "Тоттенгема" Постекоглу. А вот его визави Аморим провел широкую ротацию, из-за чего и поплатился.

Начали команды спокойно, не форсируя развитие событий, но стартовые минуты прошли при небольшом преимуществе гостей. Первый опасный момент возник у ворот хозяев: после стандарта Лисандро Мартинес пробил слишком высоко над перекладиной. Через несколько минут пробивал Бруну Фернандеш, удар которого прошел мимо стойки. Хозяева ответили мощным выстрелом Педро Порро, с которым справился Баиндыр, однако на добивании оказался Соланке – 1:0. Удвоить счет в середине тайма мог Кулусевский, однако блестящий сейв совершил Баиндыр. Шанс сравнять счет имел у Антони, однако его удар заблокировали защитники. У хозяев активными в атаке были Соланке, Сон и Кулусевский, у гостей – Бруну Фернандеш. До конца тайма особо опасных моментов не возникало. МЮ был менее активен в атаке и за первый тайм не нанес ни одного удара в створ ворот соперника, у Тоттенгема таких ударов было 3. Поэтому ничто не предвещало голевой феерии, которую в итоге устроили соперники во второй половине встречи.

Уже на старте второго тайма "Тоттенхэм" удвоил преимущество. Это Деян Кулусевский подобрал мяч в штрафной площадке и отправил его под левую стойку. Через несколько минут счет уже стал разгромным. Соланке получил мяч в штрафной, обошел Мартинеса и Эванса и пробил в правый нижний угол ворот соперника.



Когда казалось, что интрига окончательно усерла, ее решил возродить голкипер (!) хозяев Форстер. Сначала Фрейзер просто подарил мяч Бруну Фернандешу, португалец выкатил мяч на Зиркзе, который хладнокровно отправил круглого в сетку. Через несколько минут Форстер повторил свой "подвиг", не успев выбить мяч, который в подкате отправил в ворота Диалло. "МЮ" бросил все силы на такую, пытаясь спасти казалось бы безнадежную игру.

Свежести атаке манкунианцев добавили вышедшие на замену Диалло, Зиркзе и Гарначо. Подопечные Аморима создали еще несколько полумоментов, однако желаемого результата они не принесли. А "Тоттенхэм" забил 4-й гол. Это Сон закрутил мяч с углового, а Баиндыру мешал сыграть Бергваль. На матчах Кубка Лиги ВАР отсутствует, поэтому арбитр засчитал этот гол, который нельзя было засчитывать. В дополнительное время манкуниаке сумели отквитать еще один гол. Это ветеран Джонни Эванс ударом головой отправил мяч в сетку. На большее у гостей не хватило ни сил, ни времени. Итак, "Тоттенхэм" выходит в полуфинал Кубка Лиги, где составит компанию "Ньюкаслу", "Арсенала" и "Ливерпулю".

Кубок Английской Лиги. Четвертьфинал.

Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"

"Тоттенхэм" - "МЮ" 4:3

Голы: Соланке, 15, 54, Кулусевский, 47, Сон, 88 - Зиркзе, 63, Диалло, 70, Эванс, 90+5.

"Тоттенхэм": Форстер - Порро, Грей, Дрэгушин, Спенс (Регилон, 90+1) - Кулусевский, Биссума, Сарр - Мэддисон (Бергвалль, 79), Соланке, Сон

"МЮ": Баиндыр - Линдельоф (Эванс, 45), Йоро, Мартинес - Далот, Угарте (Гарначо, 72), Эриксон (Мейну, 56), Мазрави - Фернандеш, Антони (Диалло, 56) - Гейлунн (Зиркзе, 5) .

Предупреждения: Сарр, 24 — Мазрави, 25