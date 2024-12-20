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Состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Кубка Английской Лиги. Пары и даты матчей

Англия
Обновлено

В турнире, к сожалению, не осталось команд с украинскими игроками

Состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Кубка Английской Лиги. Пары и даты матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Кубка Английской Лиги.

В ней участвовали "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". В результате образовались следующие пары:

  • Арсенал - Ньюкасл
  • Тоттенхэм - Ливерпуль

Полуфинальные матчи пройдут дважды для команд: дома и на выезде.

Первые матчи состоятся на неделе с 6 января, ответные – на неделе с 3 февраля.

Финал состоится на стадионе "Уэмбли"

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Арсенал (Лондон) Кубок английской лиги Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Ньюкасл
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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