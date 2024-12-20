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Состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Кубка Английской Лиги. Пары и даты матчей
В турнире, к сожалению, не осталось команд с украинскими игроками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Кубка Английской Лиги.
В ней участвовали "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". В результате образовались следующие пары:
- Арсенал - Ньюкасл
- Тоттенхэм - Ливерпуль
The Carabao Cup Semi-final draw is complete ???? pic.twitter.com/1HjEaGeaXs— Sky Sports Football (@SkyFootball) December 19, 2024
Полуфинальные матчи пройдут дважды для команд: дома и на выезде.
Первые матчи состоятся на неделе с 6 января, ответные – на неделе с 3 февраля.
Финал состоится на стадионе "Уэмбли"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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