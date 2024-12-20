Состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Кубка Английской Лиги. Пары и даты матчей

Состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Кубка Английской Лиги.

В ней участвовали "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". В результате образовались следующие пары:

Арсенал - Ньюкасл

Тоттенхэм - Ливерпуль

The Carabao Cup Semi-final draw is complete ???? pic.twitter.com/1HjEaGeaXs — Sky Sports Football (@SkyFootball) December 19, 2024

Полуфинальные матчи пройдут дважды для команд: дома и на выезде.

Первые матчи состоятся на неделе с 6 января, ответные – на неделе с 3 февраля.

Финал состоится на стадионе "Уэмбли"