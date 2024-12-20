Саудовский клуб зимой хочет приобрести голкипера Ньюкасла

"Ньюкасл" может иметь активное трансферное окно, поскольку клуб заинтересован усилить команду несколькими игроками. Впрочем, чтобы осуществить такие покупки, "сороки" должны избавиться от нескольких футболистов, чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей.

Как сообщает The и Paper, саудовский "Аль-Шабаб" хочет приобрести опытного Мартина Дубравку. 35-летний игрок уже давно не является основным голкипером команды, а в случае восстановления от травмы Ника Поупа, словак окажется еще ниже в иерархии футболистов на рамке. Саудовский хочет приобрести Дубравку по сниженной цене, а "сороки" готовы отпустить его, чтобы улучшить свое финансовое положение. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 1 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Мартин Дубравка провел 3 матча, из которых 2 отстоял на ноль.