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Саудовский клуб зимой хочет приобрести голкипера Ньюкасла
Такой вариант устроил бы сорок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" может иметь активное трансферное окно, поскольку клуб заинтересован усилить команду несколькими игроками. Впрочем, чтобы осуществить такие покупки, "сороки" должны избавиться от нескольких футболистов, чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей.
Как сообщает The и Paper, саудовский "Аль-Шабаб" хочет приобрести опытного Мартина Дубравку. 35-летний игрок уже давно не является основным голкипером команды, а в случае восстановления от травмы Ника Поупа, словак окажется еще ниже в иерархии футболистов на рамке. Саудовский хочет приобрести Дубравку по сниженной цене, а "сороки" готовы отпустить его, чтобы улучшить свое финансовое положение. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 1 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Мартин Дубравка провел 3 матча, из которых 2 отстоял на ноль.
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