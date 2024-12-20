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Один из манчестерских клубов рассматривает вариант с подписанием хавбека Аталанты

Англия

Руководство клуба определилось с главной целью

Один из манчестерских клубов рассматривает вариант с подписанием хавбека Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" попытается подписать одного из самых перспективных полузащитников Серии А.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство "Манчестер Юнайтед" серьезно рассматривает вариант с подписанием хавбека "Аталанты" Эдерсона.

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Считается, что профиль 25-летнего бразильца подходит на роль центрального полузащитника в "МЮ". В клубе продолжаются переговоры по его подписанию в следующем году. Скауты неоднократно следили за Эдерсоном в этом году. Его действующий контракт с бергамасками рассчитан до июня 2027 года.

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В этом сезоне Эдерсон принял участие в 22 матчах за "Аталанту" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед Эдерсон
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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