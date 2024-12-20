Постекоглу отметил игру своего нападающего в победном поединке против МЮ

Вчера в 1/4 финала Кубка лиги "Тоттенхэм" дома переиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3. На послематчевой пресс-конференции тренер "шпор" Анге Постекоглу отметил, что его команда добавила себе хлопот, ведя в счете, а также он похвалил своего подопечного Доминика Соланке, который отметился дублем в этой игре.

"Он [Соланке] был выдающимся: забил в ворота "Челси" неделю назад, поэтому люди продолжают говорить о его голах, но дело в его скорости работы - то, что он дает команде не только забитыми мячами, просто невероятно. Его голы сегодня были качественными, хорошие голы нападающего. При первом он быстро среагировал, а при втором вел себя спокойно и собранно, с великолепным завершением. Мы бы хотели дать ему отдохнуть, но он просто продолжает идти и идти, и это заслуга его и всех ребят. В целом мы играли хорошо. Так сложился наш сезон, мы причинили себе немного боли, а потом нам пришлось бороться, чтобы снова закрепиться, в итоге мы забили четвертый и выиграли игру. Это должно было быть намного комфортнее, чем получилось, но я все равно не могу избавиться от того факта, что эта группа игроков сейчас делает невероятную работу, чтобы помочь нам пройти через это. Дело в том, что мы снова забили четыре мяча и играли в выдающийся футбол. Во втором тайме мы устали, потому что у нас небольшое количество игроков, которых мы постоянно выпускаем на поле. Очевидно, это сделало игру более напряженной, чем она должна была бы быть, но я очень горжусь усилиями игроков", - заявил Постекоглу.

Отметим, что следующий матч "Тоттенхэм" проведет в АПЛ 22 декабря против "Ливерпуля".