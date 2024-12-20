Аморим считает, что у Рашфорда есть будущее в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим в послематчевом комментарии прокомментировал возможность ухода Маркуса Рашфорда в ближайшее трансферное окно.

"Завтра у нас будет тренировка, Маркус Рашфорд будет принимать в ней участие, он будет готовиться к следующей игре. Впоследствии, вы увидите, кто попадет в стартовый состав. Он все еще игрок "Манчестер Юнайтед". У каждого игрока есть будущее в "Манчестер Юнайтед", — сказал Аморим для Sky Sports.

Напомним, что ранее Маркус Рашфорд заявил, что он готов к новому вызову, намекнув на возможный уход из клуба. Несколько саудовских клубов уже проявили интерес к 27-летнему нападающему.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Маркус Рашфорд не попал в заявку "красных дьяволов" в двух последних матчах. Воспитанник клуба пропустил манчестерское дерби и игру с «Тоттенхэмом» в Кубке английской лиги.