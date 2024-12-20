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Шесть голов во втором тайме. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 4:3. Видеообзор матча
Запоминающаяся игра
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в домашнем поединке 1/4 финала Кубка английской лиги.
В первом тайме единственный гол забил Доминик Соланке. Во втором тайме команды обменялись тремя голами. Итоговый счет - 4:3 в пользу "шпор".
В полуфинале турнира "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".
Кубок английской лиги. Четвертьфинал.
Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"
"Тоттенхэм" - "МЮ" 4:3
Голы: Соланке, 15, 54, Кулусевский, 47, Сон, 88 - Зиркзе, 63, Диалло, 70, Эванс, 90+5
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