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Бывший тренер Довбика в Роме возглавит английский клуб
Между клубом и специалистом достигнута устная договоренность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер итальянской "Ромы" Иван Юрич нашел новый клуб.
Согласно сообщению от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Саутгемптон" договорился о назначении Ивана Юрича новым главным тренером. 49-летний хорватский специалист заменит на этом посту Рассела Мартина, который был недавно уволен.
Ожидается, что соглашение будет подписано сегодня. Между клубом и тренером достигнута устная договоренность.
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Также напомним, что в период с сентября по ноябрь этого года Юрич возглавлял "Рому", проведя у руля команды лишь 12 поединков, пять из которых завершились поражением "джалоросси".
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